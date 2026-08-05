Si cambia pochissimo non solo nella rosa, ma anche nello staff tecnico agli ordini del confermato allenatore Alfonso Greco. A fare da vice allenatore e Match Analyst sarà Pier Vincenzo Mureddu. L'ex portiere Pierpaolo Garau farà da collaboratore tecnico.

La preparazione fisica è affidata a Gabriele Proietti, mentre i portieri saranno preparati da un "Numero Uno" in tutti i sensi: Tore Pinna,

Responsabile dell'Area Medico/sanitaria è Giorgio Chiarelli, mentre il Responsabile Recupero Infortuni/Rehabilitation Specialist è Matteo Boccoliniche sino al 2025 ha curato muscoli e articolazioni dei giocatori della Dinamo. I fisioterapistisono Ugo D’Alessandro, Mario Dettori, Giovanni Merolle e Riccardo Ghiani dello Studio Fisioterapico Beta.

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