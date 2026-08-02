La nuova Primavera del Cagliari sorride in Germania. Nel doppio incrocio della giornata tra Cagliari e Union Berlino, i giovani rossoblù vengono disegnati con un 4-3-1-2 da Gallego e nell’amichevole iniziata alle 11 chiudono addirittura 0-3. Dopo appena 5’, è Alessandro Sugamele a mandare avanti i rossoblù, mettendo in porta il primo rigore della partita. Il secondo arriverà pochi minuti dopo: al 12’ Barry, uno dei nuovi ingressi dell’estate, viene rispedito al mittente dal portiere e a rimbalzo, Goryanov mette in porta. In avvio di secondo tempo, la squadra di Gallego mette ulteriormente in discesa la propria vittoria e in una partita con tanti 2009 protagonisti trai titolari, è proprio un 2009 a segnare il gol dello 0-3. Con un tiro a giro, Andrea Pibiri trova un’altra gioia del suo precampionato dopo una doppietta contro il Desenzano, due giorni fa.

UNION BERLINO U20: Kühn, Dreihardt, Connolly (32′ st Drahn), Matjani, Claasen, Witschel (16′ st Pepinski), Zunk (16′ st Sonntag), Wichmann (16′ st Wilp), Wojnowski, Bohn (16′ st Schippeinz), Etobe Epie (22′ st Kischke).

In panchina Barry S., Wilp.

Allenatore Harte

CAGLIARI U20: Kehayov, Palacio (40′ st Dieme), Sow (12′ st Mawassa), Prettenhoffer (33′ st Tosolini), Lo Verde (33′ st Vargiu); Pibiri (12′ stCardu), Tronci (23′ st Piredda), Piro; Goryanov (23′ st Romano), Sugamele (12′ st Hamdaoua), Barry M. (12′ st Costa).

In panchina Panko, Sarno, Vargiu, Sonko.

Allenatore Gallego

Reti: nel pt 5’ Sugamele, 12’ Goryanov; nel st 1’ Pibiri.

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