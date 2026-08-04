Serie C: posticipata al 16 agosto la gara di Coppa Italia Spezia-TorresA Ossi amichevole non ufficiale contro la formazione locale
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La Torres potrà godersi la Faradda dei Candelieri. La gara di La Spezia valida per il primo turno eliminatorio della Copppa Italia di Serie C è stata spostata da sabato 15 a domenica 16 agosto.
Sarà la prima uscita ufficiale per la squadra sassarese che ha bisogno ancora di qualche piccolo ritocco in rosa (difensore, esterno e centravanti) per completare l'organico affidato ancora al tecnico Alfonso Greco.
Intanto mercoledì sera i rossoblù sosterranno la seconda amichevole non ufficiale, dopo quella vinta a Buddusò con l'Alghero per 7-0: l'appuntamento è al campo Walter Frau di Ossi contro la formazione locale che milita in Eccellenza.