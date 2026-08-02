Antonello Zucchi si dice soddisfatto: “Stiamo costruendo una buona squadra, e lo stiamo facendo, come ho sempre fatto anche in Serie D e in Serie C, partendo dall’ossatura della stagione precedente”.

A una settimana dall’inizio della preparazione il direttore sportivo dell’Arzachena Calcio Costa Smeralda interviene per fare il punto in vista della stagione 2026/27, che vedrà i biancoverdi ai nastri di partenza del campionato di Promozione: nel fine settimana le visite mediche, poi dal 10 agosto tutti in campo al “Biagio Pirina” per gli allenamenti. “Abbiamo confermato, in primis, l’allenatore Ottaviani e il capitano Bonacquisti, e giocatori importanti come Fernandez, Saggia, Goy, Olivera, Donati e Babou, integrando la rosa con acquisti come Sosa, El Mssilak Tiabi, Vera Rubio e i giovani Vassallo, Maboundou e Paciurea, più i ragazzi del nostro vivaio”, riprende Zucchi, che tiene particolarmente all’argomento dei talenti di casa, tanto da elencare, uno per uno, i nomi degli under che faranno parte del gruppo.

“Stafisso, Rozzo, Mascagni, Sposito, Petrillo, Biccu, Bonora, Porcu, Pereira, Chessari e Mauro saranno aggregati alla prima squadra dall’inizio della preparazione: su di loro puntiamo tantissimo”, sottolinea il dirigente gallurese. “Numericamente la rosa è completa, anche se non nascondo che sono alla ricerca di una prima punta alternativa a Babou”, aggiunge poi Zucchi. “Partire al completo sarà un vantaggio che lo scorso anno è mancato: vogliamo stare nella parte sinistra della classifica, siamo l’Arzachena e vogliamo fare un campionato all’altezza della nostra storia, anche se nel nostro girone”, avverte in chiusura il diesse smeraldino, “ci saranno avversari come il Coghinas e il Luogosanto che hanno fatto squadre davvero importanti”.

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