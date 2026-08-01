Anni lontani nella costa oristanese. Franco Baresi, insieme al fratello Giuseppe, decide di acquistare alcune quote della società che ha la proprietà del campeggio Europa nella pineta di Is Arenas, nel territorio del comune di Narbolia.

Una breve parentesi oltre 30 anni fa. In tanti ricordano quel momento. C’è chi gioca a tennis con il Capitano all’interno del campeggio.

«Anche con la racchetta mostrava talento. Ma il tratto che non può essere dimenticato è l’aspetto umano che si traduceva in disponibilità al dialogo, signorilità, educazione. Veniva d’estate ma anche in altri mesi dell’anno», rammenta chi lo ha sfidato sul campo a pochi metri dalla spiaggia.

È stata una breve parentesi per Franco Baresi che poi, con il fratello Beppe, ha ceduto le quote del campeggio Europa. C’è un altro ricordo di quell’incontro con la Sardegna. Nel giorno della stipula dell’atto di cessione delle quote nello studio di un notaio oristanese una folla di tifosi, richiamati dal passaparola, accoglie con calore e affetto il Campione del Milan amato e rispettato da tutti.

© Riproduzione riservata