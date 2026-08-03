La Torres completa la preparazione a SassariIn settimana due amichevoli non ufficiali contro Ossi e Latte Dolce
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Chiusa la prima parte di preparazione nel ritiro di Buddusò, la squadra rossoblù è rientrata in città dove ultimerà il lavoro per prepararsi all'esordio in Coppa Italia di sabato 15 agosto a La Spezia.
La Torres si allenerà nel campo di via Cilea del Latte Dolce in attesa dell'assestamento del manto erboso del "Vanni Sanna", sottoposto a una risistemazione che non poteva più attendere viste le pessime condizioni del terreno, inadeguato alla serie C.
Dopo l'amichevole non ufficiale di Buddusò contro l'Alghero vinta 7-0, i rossoblù allenati da Greco giocheranno a Ossi mercoledì alle 17.30 contro la formazione locale, mentre sabato partitella contro il Latte Dolce a Sassari, con inizio alle 18.