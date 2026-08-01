Tegola in casa Cagliari. Il club rossoblù ha diramato una nota ufficiale per comunicare che l'attaccante Sebastiano Esposito ha abbandonato senza alcuna autorizzazione il ritiro della prima squadra attualmente in corso a Ponte di Legno.

Secondo quanto reso noto dalla società, il calciatore non avrebbe fornito alcuna giustificazione in merito alla propria decisione improvvisa. Una mossa che avrà immediate conseguenze sportive: Esposito non partirà con il resto del gruppo alla volta della Germania, dove domenica è in programma l'importante test amichevole internazionale contro l'Union Berlin.

Il Cagliari Calcio ha espresso forte disappunto per l'accaduto, facendo sapere che la dirigenza valuterà con attenzione la situazione nelle prossime ore e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti disciplinari nei confronti del giocatore.

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