Trofeo Gigi Riva, domani la presentazione nella sede de L’Unione SardaEvento aperto al pubblico. Interverrà anche il capitano Alessandro Deiola
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Domani alle 12, nella sala multimediale de L’Unione Sarda, nell’omonima piazza, a Cagliari, la presentazione della seconda edizione del Trofeo Gigi Riva, in programma sabato 8 agosto alla Unipol Domus con la sfida tra Cagliari e Nizza.
Affidata alla conduzione dei giornalisti Mariangela Lampis (Videolina) e Lele Casini (Radiolina), la presentazione del trofeo è aperta al pubblico: per partecipare è sufficiente iscriversi su Eventbrite.it
Prevista, tra gli altri, la partecipazione del capitano Alessandro Deiola, di Roberto Muzzi, coordinatore tecnico delle giovanili e di Nicola Riva.
La presentazione della seconda edizione del Trofeo Gigi Riva sarà trasmessa in diretta su unionesarda.it e su L’Unione TV, al canale 12 del Digitale terrestre. La regia è di Massimo Piras.
(Unioneonline)