Dalla Torres arrivano buone notizie al termine dei test eseguiti per la rilevazione del Covid dopo che alcuni giocatori hanno viaggiato sull’aereo Fiumicino-Alghero in cui un passeggero è risultato positivo. “I due tamponi effettuati nella giornata di ieri hanno dato esito negativo" per tutti i componenti del gruppo squadra, spiega il club attraverso i social. "Si attendono ora le decisioni di Ats e Lega in rapporto alla ripresa degli allenamenti e alla disputa delle prossime gare in calendario", fa sapere la società che ha prontamente sottoposto ai controlli i propri tesserati dopo che "in seguito alla segnalazione legata ad un possibile contagio avvenuto sul volo di rientro dalla trasferta in casa del Gladiator, alcuni fra dirigenti, staff tecnico e giocatori (non l'intero gruppo squadra, posto che alcuni non erano presenti al momento del potenziale contatto) erano stati precauzionalmente messi in quarantena preventiva in ottemperanza alle misure governative, in attesa appunto di sottoporsi a tampone molecolare e costantemente monitorati dallo staff medico".

(Unioneonline/s.s.)

