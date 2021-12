Proseguono nel corso della mattinata di oggi i tamponi nasofaringei ai passeggeri del volo atterrato domenica notte ad Alghero proveniente da Fiumicino. A bordo una persona è risultata positiva al Covid ma resta da accertare, attraverso il sequenziamento, se si tratti della variante Omicron. Tutti i 130 viaggiatori, intanto, sono stati messi in quarantena e tra questi anche alcuni giocatori e dirigenti della Torres Calcio che rientravano da una trasferta.

L’uomo positivo, arrivato dall’Africa e passato da Roma, non presenta sintomi.

Per il responsabile del Dipartimento prevenzione Nord dell'Ats Sardegna, Francesco Sgarangella, il nuovo protocollo è stato pienamente rispettato. “Appena è stata confermata la positività del passeggero arrivato dall'estero - spiega - sono scattati tracciamento e misure preventive non solo per i passeggeri che hanno viaggiato al suo fianco (come era previsto fino alla settimana scorsa prima del rafforzamento delle procedure voluto dal ministero) ma per tutte le persone che si trovavano su quel volo. Intanto il tampone del passeggero è in lavorazione nel laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari diretto dal professor Salvatore Rubino”. Il sequenziamento del virus, che darà la risposta definitiva, dovrebbe terminare lunedì.

Se la variante fosse confermata si tratterebbe del primo caso di Omicron in Sardegna.

