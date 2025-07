È fissata per il 7 novembre l’udienza in appello nel tribunale civile di Cagliari per il ricorso di Alessandra Todde contro la sentenza del tribunale di primo grado che aveva confermato i contenuti dell’ordinanza ingiunzione sulla decadenza.

Lo ha comunicato il presidente della Giunta delle elezioni Giuseppe Frau, al termine di una riunione dell’organismo convocata proprio per discutere la notifica del ricorso. Frau ha ribadito che la Giunta delle elezioni attenderà l’esito definitivo del ricorso, prima di pronunciarsi.

Per l’azzurro Piero Maieli, membro di opposizione della Giunta delle elezioni, «per quanto mi riguarda, non dovremmo aspettare l’ultimo grado di giudizio perché, come sancito già dal tribunale, gli atti sono concreti, quindi ho chiesto che il Consiglio si esprima subito sulla decadenza della governatrice».

