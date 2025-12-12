Eolico, Mereu: «Sardi sotto attacco, il decreto del Governo è da rigettare»Appello del sindaco di Orgosolo ai parlamentari dell’Isola: «Non siate complici di questo fallimento programmatico»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu rilancia: il decreto del Governo sulle aree idonee è da rispedire al mittente, la Sardegna è, tutta, sotto assedio.
Pasquale Mereu si appella ai parlamentari sardi, auspicando il «rigetto integrale» del Dl del novembre scorso. «Non siate complici di questo fallimento programmatico». Mereu parla di «illegittimo accentramento decisionale» e rilancia «la tutela dell’autonomia statutaria della Regione». Nello spirito della proposta di legge Pratobello 24.
L’articolo completo su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital