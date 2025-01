Dopo aver iniziato il 2025 al meglio, con due vittorie e un pareggio, il Cagliari cerca continuità in casa del Torino. E anche un nuovo sorpasso, perché dopo essere saliti dal terzultimo al quattordicesimo posto – domenica scorsa – i rossoblù puntano a scavalcare anche i granata, che si presentato al match di stasera (ore 20.45 all’Olimpico Grande Torino, per aprire la ventiduesima giornata di Serie A) a +2 in classifica.

Nell’undici titolare di Davide Nicola ci dovrebbe essere Gianluca Gaetano, favorito su Nicolas Viola. Il fantasista napoletano si è rilanciato con il gol (e la prestazione) da subentrato domenica scorsa nel gran 4-1 sul Lecce, che ha permesso di lasciare la zona retrocessione, e adesso dovrebbe avere una maglia da titolare. Al centro nei tre dietro Roberto Piccoli, visto che a destra è intoccabile Nadir Zortea (5 gol, 3 consecutivi) e a sinistra si sta imponendo Mattia Felici.

Nei granata squalificato Ali Dembélé, espulso per due cartellini in pochi minuti a metà primo tempo domenica contro la Fiorentina. Una partita dove, nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Paolo Vanoli è riuscita a raccogliere un punto (1-1) per il quarto pareggio consecutivo. Titolare l’ex Sebastian Walukiewicz, nella posizione per lui insolita di terzino destro viste le tante assenze. Ma quella principale è in attacco, dove da tre mesi e mezzo è fuori Duván Zapata e col Torino che sta cercando un attaccante dal mercato.

Torino-Cagliari avrà come arbitro Kevin Bonacina, alla seconda presenza in Serie A. Su Radiolina radiocronaca in diretta dall’Olimpico Grande Torino di Lele Casini, con a seguire il post partita con tutti i commenti, su unionesarda.it il live. Queste le probabili formazioni.

Torino (4-2-3-1): Milinković-Savić; Walukiewicz, Maripán, Coco, Masina; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlašić, Karamoh; Adams. Allenatore: Vanoli.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. Allenatore: Nicola.

