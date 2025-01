Un quasi esordiente come arbitro per Torino-Cagliari, la partita che inaugura la ventiduesima giornata di Serie A venerdì alle 20.45. Si tratta di Kevin Bonacina, della sezione di Bergamo, fischietto del match in programma all’Olimpico Grande Torino. Proprio coi granata ha diretto l’unica sua altra sfida nel massimo campionato, lo scorso 13 dicembre in una vittoria per 0-1 a Empoli. Ma col Cagliari ha già un precedente in questa stagione: il successo per 1-0 sulla Cremonese nel quarto turno di Coppa Italia, il 24 settembre alla Domus. I rossoblù si presenteranno dopodomani forti dei sette punti nelle ultime tre giornate e della gran vittoria per 4-1 di domenica sul Lecce.

Con Bonacina gli assistenti Stefano Del Giovane (sezione di Albano Laziale) e Domenico Fontemurato (Roma 2), quarto ufficiale Luca Massimi (Termoli). Al Var, Luigi Nasca della sezione di Bari con assistente Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Queste le designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata di Serie A, che si aprirà proprio dalla sfida dei rossoblù.

Torino-Cagliari venerdì 24 gennaio ore 20.45 - Kevin Bonacina

Como-Atalanta sabato 25 gennaio ore 15 - Luca Pairetto

Napoli-Juventus sabato 25 gennaio ore 18 - Daniele Chiffi

Empoli-Bologna sabato 25 gennaio ore 20.45 - Federico La Penna

Milan-Parma domenica 26 gennaio ore 12.30 - Rosario Abisso

Udinese-Roma domenica 26 gennaio ore 15 - Simone Sozza

Lecce-Inter domenica 26 gennaio ore 18 - Livio Marinelli

Lazio-Fiorentina domenica 26 gennaio ore 20.45 - Antonio Rapuano

Venezia-Verona lunedì 27 gennaio ore 18.30 - Gianluca Manganiello

Genoa-Monza lunedì 27 gennaio ore 20.45 - Daniele Doveri

