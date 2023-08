Il Cagliari torna in Serie A con un pareggio, 0-0 in casa del Torino.

Un risultato - e un punto - che soddisfa capitan Leonardo Pavoletti: «Abbiamo dimostrato subito che la Serie A non si gioca con doti tecniche e tattiche, ma personalità e maturità», ha detto nell'immediato post partita.

«Ce la siamo giocata fino alla fine, potevamo fare gol, sia noi che loro ma il pareggio è giusto. I ragazzi nuovi avevano tantissima voglia di esordire, hanno sudato molto per arrivare in Serie A e oggi era il loro momento».

L'elogio. Il Cagliari prosegue un'estate da imbattuto, dopo non aver perso nelle amichevoli precampionato. Per Pavoletti c'è un responsabile in particolare: «Ranieri alleggerisce a tutti il compito, riuscendo a metterci a nostro agio in campo. Ci ha fatto sentire subito pronti per la Serie A: se un allenatore di questo livello ci dice che siamo pronti ci credi. La condizione atletica va migliorata, ma ha detto che non avevamo nulla in meno di loro e siamo andati a giocarcela».

