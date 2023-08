Si chiude con un pareggio a reti inviolate la prima uscita del Cagliari sul campo del Torino.

Ranieri sorprende tutti, con una difesa a tre composta da Dossena, Obert e Goldaniga, linea mediana a quattro con Zappa e Azzi esterni, Makoumbou e Sulemana mediani, davanti un terzetto mai visto con Nandez, Oristanio e Luvumbo.

Il minuto di raccoglimento per Carletto Mazzone, nel silenzio totale, poi si parte subito a ritmi altissimi. Dopo 3' Radunovic risponde alla grande su un colpo di testa ravvicinato di Sanabria su azione d'angolo. La replica è un diagonale alto di Azzi (7'), ma soprattutto un destro a giro di Nandez (15') col miracoloso intervento in tuffo di Milinkovic Savic, che si salva in angolo. E ancora dal corner il Cagliari rischia grosso, con un colpo di testa a botta sicura di Schuurs (18') fuori di pochissimo.

Il resto del primo tempo scorre con ritmi sempre molto alti e, sul finale, Oristanio sfugge a Schuurs, ma il suo diagonale termina di pochissimo a lato.

Nella ripresa, si parte con un cambio a testa, Di Pardo per Goldaniga e Radonjic per Karamoh. Pressa il Toro, il Cagliari ha difficoltà a ripartire, ma non rischia troppo. Ranieri, al 17', butta nella mischia anche Jankto e Shomurodov per Oristanio e Luvumbo, con i rossoblù che prendono coraggio.

Entra anche Pavoletti per Nandez, nel finale Deiola per Obert, tradito dai crampi. Squadre distrutte da caldo e fatica, ci prova Radonjic al 47', Radunovic si salva in qualche modo. È l'ultimo brivido, Torino e Cagliari fanno il loro esordio in Serie A con uno 0-0.

© Riproduzione riservata