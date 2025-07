Coi suoi 22 anni è l'acquisto meno giovane dei cinque fatti finora dalla Torres. E questo dice molto sul nuovo corso della squadra sassarese. Alberto Lunghi, classe 2003, proviene dall'Arzignano Valchiampo, come il difensore Lattanzio: «Con Alberto siamo stati non solo compagni di squadra ma anche di casa per sei mesi. Sono contento di ritrovarlo qui».

Lunghi è un giocatore offensivo come ha precisato: «Negli ultimi anni ho fatto la seconda punta nel 3-5-2, ma prima ho giocato anche da trequartista nel 3-4-1-2. Mi piace stare vicino alla porta insomma».

Sassari è un'occasione da sfruttare: «Sono contento, questa è una piazza storica, con una società che vuol fare bene, per me è un'occasione per crescere ancora, perché dopo i primi due anni di assestamento tra i professionisti ora sto maturando e diventando più costante. E qui ci sono le condizioni per migliorare: da Veneruci e Menabò a casini, tutti quyelli che sono stati alla Torres mi hanno parlato bene dell'ambiente».

