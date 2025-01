C’è Gianluca Gaetano trequartista per Torino-Cagliari. Dopo il subentro con gol contro il Lecce, decisivo per avviare la rimonta da 0-1 a 4-1 domenica scorsa, il numero 70 si prende una maglia da titolare per la prima volta nel 2025. Agirà dietro Roberto Piccoli, nel 4-2-3-1 di Davide Nicola che sugli esterni si affida ai due che tanto hanno fatto bene nella serie positiva di due vittorie e un pareggio: Nadir Zortea (cinque gol in campionato) e Mattia Felici.

Cambia il centrocampo: se nelle ultime partite aveva giocato praticamente sempre la coppia centrale formata da Michel Adopo e Antoine Makoumbou, stasera (ore 20.45) ci saranno Alessandro Deiola e Răzvan Marin. Anche loro due col Lecce erano entrati assieme a Gaetano, mettendo a referto rispettivamente uno e due assist. Confermatissima invece la difesa già vista nelle ultime uscite, con Adam Obert (reduce dal primo gol in carriera) preferito a Tommaso Augello.

Queste le formazioni ufficiali di Torino-Cagliari, con arbitro Kevin Bonacina (per lui la seconda presenza in Serie A, l’altra sempre coi granata contro l’Empoli). Su unionesarda.it il live della partita, su Radiolina la radiocronaca in diretta dall’Olimpico Grande Torino con Lele Casini e, a seguire, il post partita con tutti i commenti.

Torino (4-2-3-1): Milinković-Savić; Pedersen, Maripán, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlašić, Karamoh; Adams.

In panchina: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Masina, Sanabria, Gineitis, Ciammaglichella, Linetty, Njie, Yesin.

Allenatore: Paolo Vanoli.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Marin, Deiola; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli.

In panchina: Iliev, Sherri, Augello, Adopo, Lapadula, Viola, Prati, Jankto, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Kingstone.

Allenatore: Davide Nicola.

