Serie D, Olbia a Sassari senza IslamOltre a Furtado, nel derby col Latte Dolce i bianchi dovranno rinunciare per squalifica al centrocampista. Due turni a Corda
Oltre all’attaccante Willis Furtado, che sconterà domenica la seconda di tre giornate di squalifica, a Sassari contro il Latte Dolce l’Olbia dovrà fare a meno di Fahamedul Islam, fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni.
Il giallo (quinto della serie) rimediato contro la Nocerina costa un turno di stop al centrocampista, ma tra i cartellini della sfida con i campani, persa 2-3 al Nespoli, pesano pure quelli dei difensori Matteo Perrone e Romolo Putzu, che entrano in diffida andando a fare compagnia a Roberto Biancu, altro giocatore per il quale, alla prossima ammonizione, scatterà la squalifica.
Quanto al direttore dell’area tecnica dell’Olbia Ninni Corda, espulso con rosso diretto mentre le squadre si dirigevano verso gli spogliatoi per l’intervallo, è stato squalificato per due gare «per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza», e dovrà dunque assistere dalla tribuna sia al derby della 6ª giornata di ritorno del campionato di Serie D che alla successiva gara casalinga col Montespaccato.