Il 4-0 subìto contro il Cagliari fatale a Paolo Zanetti: l’Hellas Verona ha infatti sollevato dall’incarico l’allenatore, affidando per il momento la squadra al tecnico della Primavera Paolo Sammarco.

Ecco il comunicato ufficiale del club veneto per ufficializzare la decisione: «Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali.

L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco».

Per la sostituzione, i nomi che circolano sono quelli di Alessandro Nesta, Roberto D’Aversa, Walter Mazzarri o Davide Ballardini.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata