Sebastiano Luperto ritrova Davide Nicola. Il Cagliari ha ceduto a titolo definitivo il difensore, ormai titolare fisso, alla Cremonese. Un interesse quello della Cremonese, che risale alla scorsa estate e che arriva su forte spinta del tecnico dei lombardi, grande estimatore di Luperto.

Un’operazione da 5 milioni.

I rossoblù perdono un pilastro della difesa, che dopo parecchie panchine aveva ripreso con Mina il comando della retroguardia, dando un importante contributo nelle ultime tre vittorie che hanno portato il Cagliari a +11 sul terzultimo posto. Quest’anno per lui 19 presenze.

Il centrale ha esordito in rossoblù in Coppa Italia il 12 agosto 2024, fece un assist nella vittoria con la Carrarese. Anche lo scorso anno è stato molto prezioso il suo contributo per il raggiungimento della salvezza.

In rossoblù ha totalizzato 58 presenze e due gol, uno il 19 gennaio 2025 nel 4-1 al Lecce alla Domus, l’altro nella prima giornata di questo campionato, che è valso il pari nei minuti finali contro la Fiorentina (1-1).

Il club lo definisce un «esempio di dedizione alla causa» e una «personalità positiva all’interno del gruppo». Ringraziandolo per quanto fatto, gli augura «tutto il meglio» per il futuro.

(Unioneonline/L)

Mina è il punto fermo, ma può

contare anche su Zè Pedro (scongiurato il passaggio all'Atletico

Mineiro), Dossena, appena tornato dal Como, e su Rodriguez, in

panchina nelle ultime tre gare, ma titolare sino alla partita

con il Genoa.

© Riproduzione riservata