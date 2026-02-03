La Torres si allena, in arrivo il nuovo centravanti Pierluca LucianiI sassaresi preparano la sfida alla Juventus Next Gen
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La vittoria contro la Ternana ha dato slancio ma non ha cambiato i programmi del tecnico Alfonso Greco che continua a insistere sul lavoro fisico e sull'intensità e rapidità nelle partitelle a campo ridotto.
Non è ancora arrivato l'ultimo acquisto, l'attaccante Pierluca Luciani, preso in prestito dal Ravenna che lo ha potuto lasciare partire dopo l'arrivo dell'ex rossoblù Manuel Fischnaller, in uscita dal Trapani, che è arrivato a 15 punti di penalizzazione per i noti problemi con gli adempimenti fiscali.
Il centravanti Luciani arriverà oggi e sarà presentato alla stampa. Sembra scontata almeno la convocazione per la gara contro la Juventus Next Gen. Quindi domenica saranno presenti tutti e quattro i nuovi acquisti arrivati dal mercato di riparazione, vale a dire i difensori Baldi (ha esordito da titolare contro la Ternana) e Gianandrea, l'attaccante Sorrentino, utilizzato nella ripresa in Umbria.