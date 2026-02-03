La vittoria contro la Ternana ha dato slancio ma non ha cambiato i programmi del tecnico Alfonso Greco che continua a insistere sul lavoro fisico e sull'intensità e rapidità nelle partitelle a campo ridotto.

Non è ancora arrivato l'ultimo acquisto, l'attaccante Pierluca Luciani, preso in prestito dal Ravenna che lo ha potuto lasciare partire dopo l'arrivo dell'ex rossoblù Manuel Fischnaller, in uscita dal Trapani, che è arrivato a 15 punti di penalizzazione per i noti problemi con gli adempimenti fiscali.

Il centravanti Luciani arriverà oggi e sarà presentato alla stampa. Sembra scontata almeno la convocazione per la gara contro la Juventus Next Gen. Quindi domenica saranno presenti tutti e quattro i nuovi acquisti arrivati dal mercato di riparazione, vale a dire i difensori Baldi (ha esordito da titolare contro la Ternana) e Gianandrea, l'attaccante Sorrentino, utilizzato nella ripresa in Umbria.

