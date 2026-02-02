Serie C: la Torres prende in prestito dal Ravenna il centravanti LucianiL'attaccante Musso ceduto in prestito al Crotone
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Cambio di attaccanti nell'ultima ora del mercato di riparazione. La Torres fa arrivare in prestito dalla vice capolista Ravenna il centravanti Pierluca Luciani, classe 2002, e cede in prestito al Crotone Antonino Musso.
Punta centrale di buona stazza (186cm di altezza) Luciani è reduce da un’ottima prima parte di stagione nel girone B di Serie C col Ravenna con cui è andato a segno 6 volte in 15 presenze oltre a due assist. Prodotto del settore giovanile del Frosinone ha vestito anche le maglie di ACR Messina (12 reti l'anno scorso), Guidonia Montecelio e Siena.
Lascia Sassari almeno per il resto della stagione Antonino Musso (4 reti all'attivo) che è stato ceduto in prestito al Crotone, sempre in serie C ma nel girone C.