Cambio di attaccanti nell'ultima ora del mercato di riparazione. La Torres fa arrivare in prestito dalla vice capolista Ravenna il centravanti Pierluca Luciani, classe 2002, e cede in prestito al Crotone Antonino Musso.

Punta centrale di buona stazza (186cm di altezza) Luciani è reduce da un’ottima prima parte di stagione nel girone B di Serie C col Ravenna con cui è andato a segno 6 volte in 15 presenze oltre a due assist. Prodotto del settore giovanile del Frosinone ha vestito anche le maglie di ACR Messina (12 reti l'anno scorso), Guidonia Montecelio e Siena.

Lascia Sassari almeno per il resto della stagione Antonino Musso (4 reti all'attivo) che è stato ceduto in prestito al Crotone, sempre in serie C ma nel girone C.

