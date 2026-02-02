È piantonato all'ospedale Maggiore di Cremona il tifoso dell'Inter che ieri, al quinto minuto del secondo tempo della partita tra la Cremonese e i nerazzurri, ha lanciato in campo il petardo esploso a fianco del portiere grigiorosso Emil Audero stordendolo e procurandogli una lesione lacero contusa alla coscia destra, oltre alla sospensione della gara per alcuni minuti.

Stando a quanto si apprende da fonti investigative, il tifoso si è ferito nel tentativo di buttare in campo un secondo ordigno, che gli sarebbe esploso in mano. Ha lesioni serie alle falangi di due dita e non è escluso che già nelle prossime ore venga trasferito in un centro specializzato.

Identificato dagli agenti della questura già allo stadio, la sua posizione è attualmente ancora al vaglio. Sembra comunque improbabile che verrà arrestato, sicura invece la denuncia seguita da Daspo.

L’uomo fa parte dell'Inter Club San Marino: «Come Inter Club San Marino - si legge in una nota - ci assumiamo la responsabilità che un nostro socio fosse presente a Cremona. Ci dissociamo totalmente dal suo gesto. Durante la trasferta era autonomo, senza che potessimo conoscere le sue intenzioni. Abbiamo già chiesto l'espulsione del club e collaborato con la Digos per identificare ogni responsabilità».

(Unioneonline)

