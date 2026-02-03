Andata e ritorno. Il sassarese, Andrea Fois, classe 2008, arriva in prestito dalla Torres alla società biancoceleste dove è cresciuto. Attaccante che può fare anche l'esterno e il trequartista, Fois ha fatto il settore giovanile nel Latte Dolce e poi una volta approdato alla Torres ha anche fatto parte della Rappresentativa sarda Under 17.

Un anno fa Fois ha firmato il primo contratto da professionista con il club rossoblù, a conferma del grande potenziale del nuovo giovane attaccante biancoceleste. In questa prima parte di stagione, dopo aver svolto la preparazione con la Prima Squadra, è stato tra i protagonisti del campionato Primavera 3 e nel Latte Dolce ritrova i compagni di squadra Belloi e Mandras.

Andrea Fois ha dichiarato: «In questa nuova realtà mi presento con la voglia di dare il massimo per il gruppo e per la società. Da piccolo ho fatto parte di questo club, quindi mi fa molto piacere questo ritorno: sono contento e non vedo l’ora di fare bene. Oggi ho svolto il mio primo allenamento e l’impatto è stato molto positivo. Nel corso di questa stagione ho visto alcune partite del Sassari Calcio Latte Dolce e ho visto che c'è una gran voglia di fare bene. La speranza è che si vada avanti in questa maniera, a partire già da domenica dal derby contro l’Olbia: oggi abbiamo iniziato la preparazione per la sfida contro i galluresi e daremo il 100%».

