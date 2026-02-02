Cagliari, un’occasione per diventare grandi: Pintus va al CosenzaIl difensore rossoblù si trasferirà in prestito fino al termine della stagione
Prosegue senza sosta il mercato del Cagliari, anche per quel che riguarda i colpi in uscita. Dopo la cessione di Alessandro Di Pardo, i rossoblù hanno concluso un’altra uscita, seppur questa volta si tratti di un semplice prestito.
Secondo quanto annunciato dal club in una nota ufficiale, il Cagliari avrebbe trovato l’accordo per il passaggio di Nicola Pintus al Cosenza. Il difensore classe 2005 si trasferirà in prestito al club cosentino fino al termine della stagione. Pintus ha da poco rinnovato il suo contratto legandosi al Cagliari sino al 2029, come ricordato dalla società nel proprio comunicato.
«Il 18 maggio 2025 in Cagliari-Venezia (3-0) l’esordio in Serie A, prima di rinnovare sino al 2029 e militare nel gruppo di Mister Fabio Pisacane nella prima parte della stagione in corso. Ora una nuova avventura per continuare a crescere acquisendo minutaggio ed esperienza. In bocca al lupo per il prosieguo della stagione, Nico».
(Unioneonline/n.s.)