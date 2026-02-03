Un'altra partenza in casa Torres che praticamente sta sconfessando la campagna acquisti estiva: il centrale difensivo Christian Biagetti è stato dato in prestito al Follonica Gavorrano, squadra che gioca in serie D.

Biagetti, classe 2004, è un prodotto del settore giovanile della Fiorentina, dove ha conquistato tre Coppe Italia e una Supercoppa Italiana Primavera. Il giocatore rossoblù ha vestito anche la maglia della Nazionale nelle categorie Under 15, 16, 18 e 19.

La Torres lo ha ingaggiato in estate con contratto triennale dopo le esperienze del difensore in serie C con Sorrento e Pro Vercelli, ma in questo campionato è stato utilizzato solo una volta da titolare e una come cambio.

