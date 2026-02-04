Antonio Guerrieri direttore amministrativo, Giorgio Carboni direttore sanitario. Sono le nomine effettuate oggi dal direttore generale del Brotzu, Maurizio Marcias.

Il primo è un finanziere in pensione che in passato ha ricoperto l’incarico di assessore comunale a Carbonia e Assemini. L’estate scorsa è stato assolto con formula piena nel processo sui presunti veleni all’interno della Guardia di Finanza cagliaritana: dopo un periodo di sicuro difficile ha potuto riprendere con serenità un incarico nell’amministrazione.

Giorgio Carboni non è nuovo ai ruoli di vertice nell’ambito sanitario: già direttore generale della Asl del Medio Campidano con la precedente Giunta Solinas, è tra i manager che avevano presentato ricorso straordinario al presidente della Repubblica contro i commissariamenti (dichiarati incostituzionali). Ora, come Guerrieri, si appresta a firmare un contratto per tre anni.

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata