Direttore amministrativo e sanitario al Brotzu: nominati Guerrieri e CarboniUn finanziare in pensione (già assessore comunale) e l’ex manager del Medio Campidano affiancano il Dg Maurizio Marcias
Antonio Guerrieri direttore amministrativo, Giorgio Carboni direttore sanitario. Sono le nomine effettuate oggi dal direttore generale del Brotzu, Maurizio Marcias.
Il primo è un finanziere in pensione che in passato ha ricoperto l’incarico di assessore comunale a Carbonia e Assemini. L’estate scorsa è stato assolto con formula piena nel processo sui presunti veleni all’interno della Guardia di Finanza cagliaritana: dopo un periodo di sicuro difficile ha potuto riprendere con serenità un incarico nell’amministrazione.
Giorgio Carboni non è nuovo ai ruoli di vertice nell’ambito sanitario: già direttore generale della Asl del Medio Campidano con la precedente Giunta Solinas, è tra i manager che avevano presentato ricorso straordinario al presidente della Repubblica contro i commissariamenti (dichiarati incostituzionali). Ora, come Guerrieri, si appresta a firmare un contratto per tre anni.
Enrico Fresu