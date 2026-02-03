Designer e creativi restano cauti sull'intelligenza artificiale, ma perché preoccuparsi? Se ne parla giovedì 5 alle 17:30 alla Sala Contemporanea di Sa Manifattura, in viale Regina Margherita 33 a Cagliari: ospite d'eccezione è l'esperto e docente della University of London Neil Maiden, in una conferenza sui risvolti futuri per design e innovazione tecnologica, dal titolo "Co-Creative AI - What’s Next in Innovation and Design".

Organizzato da Opificio Innova, l'incontro vedrà una lectio magistralis tenuta per i presenti proprio da Maiden, le cui esperienze e conoscenze nel campo si devono non solo alla sua cattedra in Creatività Digitale – oggi in qualità di professore emerito alla Bayes Business School, ramificazione dell'ateneo londinese – ma anche alla passata direzione del Centro Nazionale per la Creatività permessa dall'AI (CebAI), guidando ricerche interdisciplinari in ingegneria dei software, scienza della creatività e altri campi ancora, con un progetto a lui intestato dal valore di 64 milioni di sterline.

Il docente britannico condividerà quindi le proprie visioni sull'evoluzione della progettazione e della grafica nell'era digitale, e alle sue parole seguiranno poi quelle di Antonella Arca (IED), l'artista multidisciplinare Luca Spano, Graziano Di Paola (Opificio Innova) e Sebastiano Baghino (Sardegna Ricerche), terminando infine con un aperitivo sociale alle 19.

