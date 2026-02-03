Dopo Sebastiano Luperto, anche Zito Luvumbo lascia il Cagliari.

La società rossoblù ha chiuso in extremis l’accordo con Real Deportivo Mallorca per il trasferimento del giocatore angolano in prestito sino al termine della stagione 2025-26, con diritto di riscatto. Il battesimo con la nuova maglia sarà sabato pomeriggio in casa con la capolista Barcellona.

L'operazione è stata conclusa dopo lo stop al mercato italiano, alle 20, visto che in Spagna c'è la possibilità di concludere le trattative sino alle 23.

Le cifre: si tratta di un prestito oneroso a 250 mila euro. Il diritto di riscatto è fissato a 4 milioni, più il venti per cento sulla futura rivendita. In caso di mancato riscatto è previsto per il Cagliari un bonus di 250 mila euro.

Con il Cagliari Luvumbo ha disputato in totale 117 partite. Nel 2023/24 ha realizzato 4 reti e 6 assist, nello scorso campionato è sceso in campo 26 volte con 2 gol e altrettanti assist. Per lui 14 gare in questa prima parte di stagione.

Il Club, annunciando l’addio, «lo ringrazia con affetto per quanto dato alla causa in rossoblù in questi anni in Sardegna, una lunga tappa della sua carriera che lo ha visto crescere come uomo e calciatore, e gli augura il meglio per il prosieguo della stagione».

