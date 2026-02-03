«Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti in cui ci si trova semplicemente a prendere atto di situazioni già definite e di percorsi che cambiano senza poter intervenire. Si può sempre dire di no, è vero, ma con il rischio, se non la certezza di essere messo da parte o di non sentirsi più parte integrante di un progetto. È la realtà dei fatti, e va accettata».

Un post dal sapore amaro quello di Sebastiano Luperto, che ha lasciato il Cagliari dopo un anno e mezzo di militanza al centro della difesa rossoblù per prendere servizio alla Cremonese.

«Ai tifosi del Cagliari voglio dire grazie. Grazie per l’affetto, il calore e il sostegno che mi avete dimostrato ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Un legame che non dimenticherò mai e che porterò sempre con me», aggiunge il difensore.

«Ora si apre un nuovo capitolo», prosegue il post, «lo affronterò come ho sempre fatto: con impegno totale, rispetto e cuore. Darò tutto me stesso, ricominciando ancora una volta, con la voglia di dimostrare chi sono davvero. Il calcio corre veloce e, troppo spesso, passa sopra le persone. Alla fine restano i legami veri, pochi ma profondi, e le emozioni vissute insieme».

(Unioneonline)

