La Torres ha ceduto Michele Carboni in prestito all’Hamrun Spartans F.C. Il trequartista sassarese concluderà la stagione nella Premier League di Malta col club che ha vinto 4 scudetti negli ultimi 5 anni.

Classe 2004, talento che si era messo in luce nella primavera del Cagliari, Carboni era arrivato a Sassari con tante attese, non a caso la società sassarese gli ha fatto firmare un contratto sino al 2028. Nel campionato scorso però ha trovato poco spazio, complice anche qualche problema fisico. Quest'anno appena 10 presenze, solo 3 da titolare, nonostante la Torres di inizio stagione puntasse sui giovani e non stesse certo andando bene.

Trascurato dal tecnico Pazienza, Carboni ha visto le già scarse possibilità ridursi con i reintegri di Zambataro e Liviero e soprattutto il pieno recupero di Mastinu, che aveva saltato i primi due mesi. La Torres ha deciso quindi di mandarlo a fare esperienza di calcio giocato a Malta.

