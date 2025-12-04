La Scafatese imbattuta al primo posto del girone G della serie D, lo stesso delle cinque squadre sarde, cambia allenatore. La società annuncia l’ingaggio di Giovanni Ferraro (prende il post di Gianluca Esposito), ex calciatore canarino con 62 presenze e 1 gol dal 1989 al 1991.

In panchina, Ferraro vanta diverse esperienze tra i professionisti, oltre alla promozione con il Vico Equense in C, tramite playoff, nella Stagione 2008/09 e alle vittorie dei campionati di Serie D con Giugliano e Catania rispettivamente nel 2021/2022 e 2022/2023. Domenica scorsa la Scafatese è stata costretta al pari dall'Olbia con Esposito in panchina.

In questo campionato la Scafatese ha vinto nove gare, pareggiandone cinque, senza subire alcuna sconfitta. Le sarde in classifica sono rappresentate dal Budoni, quarto con 27 punti. A centro classifica, Latte Dolce, Monastir e Cos con venti punti e l'Olbia con 18 punti.

