Al via domani, mercoledì, allo stadio comunale la preparazione del Monastir per la prossima stagione di Serie D. L'allenatore Marcello Angheleddu si prepara ad una nuova esperienza straordinaria, difficile dopo i clamorosi successi dello scorso campionato, culminati addirittura col successo nei playoff anche se si sono conclusi senza i ripescaggi in Serie C che avrebbe avuto del clamoroso per il Monastir e il calcio sardo.

Il direttore sportivo Zanda è sul mercato per rafforzare la squadra anche perché questa estate due giocatori importanti hanno cambiato squadra: Naguel all'Alghero,Gibilterra in Liguria per una nuova esperienza. Mereu poi difenderà la porta del Terralba, neo promosso in Eccellenza. Confermati Aloia, Masia e Pinna pilastri del Monastir dello scorso anno.

Cambio come è noto anche in società con l'arrivo del nuovo presidente, l'imprenditore Fuke. La stagione inizierà il 23 agosto con la Coppa Italia

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