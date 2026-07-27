È durata 17 giorni l’avventura di Paolo Maldini e Leonardo alla guida tecnica della Nazionale italiana di calcio.

I due hanno comunicato al presidente federale Giovanni Malagò la decisione di lasciare la Federcalcio.

A quanto si apprende, Maldini e Leonardo – saltata l’ipotesi Pirlo per il caso della sponsorizzazione con l’azienda di scommesse russa Fonbet – hanno provato a lanciare il nome di Thiago Motta.

Ma quando il presidente della Federcalcio ha rimesso sul tavolo i nomi di Antonio Conte e Roberto Mancini, hanno comunicato le loro dimissioni. Una scelta inevitabile, dopo che i due dirigenti appena tre giorni fa hanno spiegato il loro programma di rilancio del calcio italiano, un progetto a lungo termine che parte anche dal nuovo ct.

Tutto da rifare, dunque. Si ritorna alla casella di partenza: Malagò ora dovrà scegliere un ct e una nuova direzione tecnica per il rilancio di un movimento che da 12 anni non partecipa ai Mondiali.

(Unioneonline)

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