La Torres non sa vincere, peggio, perde la quarta gara in sette turni ed è in piena zona playout. Al "Vanni Sanna" l'Ascoli passa col minimo sforzo: un tiro, un gol.

Torres senza i due portieri Zaccagno (infortunato) e Petriccione (squalificato), privo anche del difensore Stivanello e dell’esterno Lattanzio. E a formazioni consegnate viene annunciato un cambio: Nunziatini per Mercadante, che lamenta qualche problemino fisico.

Non succede nulla sino al 12’: torre di un avversario e scappa da solo che viene atterrato da Nunziatini. L’arbitro tira fuori il cartellino rosso perché è l'ultimo uomo. Il tecnico Pazienza chiede il Var ma la decisione viene confermata: Torres in dieci.

I rossoblù non rinunciano a giocare e al 27’ Di Stefano offre palla dietro a Musso che conclude potente ma il portiere è ben piazzato e blocca. Percussione Torres al 33’ con Sala, lancio per Di Stefano e il portiere esce dall’area, toccando il rossoblù ma niente. La situazione si riequilibra al 38’ quando Ndoj dà una manata a Giorico su una palla a centrocampo. Secondo cartellino ed espulsione. Bel contropiede sassarese al 42’ con Zecca a destra che serve Musso in area, marcato spalle alla porta appoggia dietro a Di Stefano, ma ci arriva prima un difensore.

L'episodio decisivo- La ripresa si apre col gol dell’Ascoli: palla per Chakir che entra in area a destra, Fabriani è troppo morbido e l’attaccante si gira verso linterno e calcia angolatissimo: palo sinistro e gol.

La Torres prova il contropiede con Zecca lanciato da Musso: tiro quasi dal fondo, fuori. Entra Carboni nel finale e dà bella imbucata a Diakite al 86’, cross e difesa ascolana si salva in affanno.

