Per l’Olbia la vittoria in rimonta contro l’Atletico Lodigiani è storia, così come il secondo posto in classifica con 8 punti è solo un buon inizio: la Nocerina, avversaria domenica in trasferta per la 5ª giornata di Serie D, e fresca fresca di staffetta in panchina tra Salvatore Campilongo e Franco Fabiano, merita tutte le attenzioni del caso.

Giancarlo Favarin lo sa. «Quello che stanno facendo questi ragazzi è per certi versi inaspettato, ma è il risultato della determinazione che ci stanno mettendo per trovare la condizione dopo una partenza in ritardo», premette il tecnico dei bianchi durante la conferenza stampa pre gara prima di calarsi nella sfida dello stadio San Francesco d’Assisi di Nocera Inferiore.

«Incontriamo una delle favorite per il titolo, ha avuto qualche problema, tanto che ha già cambiato allenatore, ma ha tanta qualità. Dal canto nostro, andremo a fare la nostra partita: abbiamo il dovere di provare a vincerla», spiega poi Favarin.

«Abbiamo una squadra giovane, da mercoledì i ragazzi hanno recuperato bene, però qualcosa nella formazione di partenza potrebbe cambiare: valuteremo dopo la rifinitura di domani mattina. Sarà tuttavia importante – aggiunge infine – non sbagliare l’approccio».

Dopo la conferenza stampa dell’allenatore, arriva la notizia dell’ingaggio da parte dell’Olbia Calcio dell’esterno romeno classe 2006 Remus Bobocea. Il nuovo acquisto farà parte del gruppo che domani pomeriggio volerà in Campania per Nocerina-Olbia di domenica. La sfida è stata anticipata alle 14.30: dirige il match l’arbitro Davide Ammannati di Firenze.

