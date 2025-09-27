Squadre in campo per la quinta giornata di Serie A. Partite spalmate in tre giorni, si apre sabato con Como-Cremonese, si chiude lunedì sera con Genoa-Lazio. In mezzo due partite di cartello: Juventus-Atalanta e, soprattutto, Milan-Napoli.

Di seguito l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Sabato 27 settembre

15.00: Como-Cremonese

18.00: Juventus-Atalanta

20.45: Cagliari-Inter 

Domenica 28 settembre

12.30: Sassuolo-Udinese 

15.00: Roma-Verona 

15.00: Pisa-Fiorentina 

18.00: Lecce-Bologna

20.45: Milan-Napoli 

Lunedì 29 settembre

18.00: Parma-Torino 

20.45: Genoa-Lazio 

LA CLASSIFICA

Napoli 12

Juventus 10

Milan 9 

Roma 9

Atalanta 8

Cremonese 8

Como 7

Cagliari 7

Udinese 7

Inter 6

Bologna 6

Torino 4

Lazio 3

Sassuolo 3

Verona 3

Genoa 2

Fiorentina 2

Parma 2

Pisa 1

Lecce 1

