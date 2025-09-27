Al via la quinta giornata di campionato con Como-Cremonese, il big match è Milan-NapoliL’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica
Squadre in campo per la quinta giornata di Serie A. Partite spalmate in tre giorni, si apre sabato con Como-Cremonese, si chiude lunedì sera con Genoa-Lazio. In mezzo due partite di cartello: Juventus-Atalanta e, soprattutto, Milan-Napoli.
Di seguito l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Sabato 27 settembre
15.00: Como-Cremonese
18.00: Juventus-Atalanta
20.45: Cagliari-Inter
Domenica 28 settembre
12.30: Sassuolo-Udinese
15.00: Roma-Verona
15.00: Pisa-Fiorentina
18.00: Lecce-Bologna
20.45: Milan-Napoli
Lunedì 29 settembre
18.00: Parma-Torino
20.45: Genoa-Lazio
LA CLASSIFICA
Napoli 12
Juventus 10
Milan 9
Roma 9
Atalanta 8
Cremonese 8
Como 7
Cagliari 7
Udinese 7
Inter 6
Bologna 6
Torino 4
Lazio 3
Sassuolo 3
Verona 3
Genoa 2
Fiorentina 2
Parma 2
Pisa 1
Lecce 1
(Unioneonline)