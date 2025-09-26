«Compatti. Generosi. Coraggiosi». Fabio Pisacane detta la linea in vista dell’assalto all’Inter, domani sera alla Unipol Domus, a partire dalle 20.45. «Sarà una partita col quoziente di difficoltà molto alto considerato che troveremo tanti campioni», la premessa dell’allenatore del Cagliari. «Dovremo fare pertanto una prova gagliarda, da squadra vera. Una prova con generosità, compattezza. Ma dovremo avere anche il coraggio di osare quando avremo la possibilità». Non ci gira attorno, dunque. «Dovremo avere uno stato d’animo combattivo e ribattere colpo su colpo».

Pisacane ricorda volentieri la sua prima sfida all’Inter, da giocatore del Cagliari. «Era la mia prima trasferta in Serie A, dopo l’esordio. Pensavo soprattutto a stare sul pezzo, a sbagliare il meno possibile. È stata una giornata bellissima, grazie a una doppietta di Melchiorri che rientrava dopo un lungo infortunio. Me la ricordo come se fosse ieri. Oggi sono dall’altra parte, la preparo in modo diverso e spero di fare una partita di grande livello insieme alla mia squadra».

Tutto d’un fiato, come quando parla di Nicolò Barella, suo ex compagno e oggi vice capitano dell’Inter: «Sarà bello riabbracciarlo. L’ho visto crescere giorno dopo giorno. Ero straconvinto che sarebbe arrivato dove è arrivato, anche se oggi è facile dirlo. Sarà bello ma anche buffo rincontrarci in questa nuova veste: io da allenatore del Cagliari, lui da top player».

© Riproduzione riservata