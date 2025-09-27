Oltre 39 milioni di euro destinati alla Sardegna per interventi straordinari di riqualificazione della rete stradale provinciale.

È quanto previsto dal piano nazionale varato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha stanziato complessivamente più di un miliardo di euro per le province italiane, dal nord al sud del Paese.

I fondi, destinati a migliorare le condizioni delle infrastrutture stradali, sono stati ripartiti tenendo conto delle reali necessità dei territori e delle criticità più evidenti segnalate dalle amministrazioni locali.

Il provvedimento è stato sostenuto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, con l’obiettivo di intervenire in modo capillare sulla manutenzione e sull’ammodernamento della rete viaria secondaria, spesso trascurata negli anni.

Nel dettaglio, la Sardegna riceverà 39.356.672 euro, così suddivisi tra le cinque province. A Sassari sono destinati 13.529.480 euro, a Nuoro 8.177.152 euro, a Cagliari 6.884.121 euro, a Oristano: 5.477.165 euro

e infine al Sud Sardegna 5.288.753 euro.

Gli interventi potranno riguardare lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture esistenti, con ricadute importanti in termini di viabilità, sicurezza e sviluppo economico locale.

(Unioneonline (Fr.Me.)

© Riproduzione riservata