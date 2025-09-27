Sardegna, dal Mit oltre 39 milioni per le strade provincialiCagliari, Sassari e Nuoro le province che riceveranno i maggiori finanziamenti. Il piano nazionale prevede oltre un miliardo di euro per tutto il Paese
Oltre 39 milioni di euro destinati alla Sardegna per interventi straordinari di riqualificazione della rete stradale provinciale.
È quanto previsto dal piano nazionale varato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha stanziato complessivamente più di un miliardo di euro per le province italiane, dal nord al sud del Paese.
I fondi, destinati a migliorare le condizioni delle infrastrutture stradali, sono stati ripartiti tenendo conto delle reali necessità dei territori e delle criticità più evidenti segnalate dalle amministrazioni locali.
Il provvedimento è stato sostenuto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, con l’obiettivo di intervenire in modo capillare sulla manutenzione e sull’ammodernamento della rete viaria secondaria, spesso trascurata negli anni.
Nel dettaglio, la Sardegna riceverà 39.356.672 euro, così suddivisi tra le cinque province. A Sassari sono destinati 13.529.480 euro, a Nuoro 8.177.152 euro, a Cagliari 6.884.121 euro, a Oristano: 5.477.165 euro
e infine al Sud Sardegna 5.288.753 euro.
Gli interventi potranno riguardare lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture esistenti, con ricadute importanti in termini di viabilità, sicurezza e sviluppo economico locale.
