Cresce l’attesa per Cagliari-Inter, il big match di sabato alle 20.45. Sono circa 16.000 i biglietti venduti, di cui poco più di 250 nel settore ospiti (che può contenere 416 spettatori, su una capienza complessiva dell'Unipol Domus di 16.415). Al termine del secondo giorno di vendita libera si va quindi verso il tutto esaurito, per quello che - presumibilmente - sarà il primo della stagione. E per far vivere ancor di più a contatto coi tifosi l’avvicinamento all’anticipo della quinta giornata di Serie A, i rossoblù domani svolgeranno un allenamento a porte aperte al Crai Sport Center di Assemini: l’appuntamento è alle 16, con apertura dei cancelli dalle 15 (ingresso da via Sa Ruina). Per entrare bisogna scaricare l’accesso gratuito dal sito ufficiale del Cagliari.

Chi rischia di non esserci in Cagliari-Inter è Gabriele Zappa. Il difensore, ieri capitano contro il Frosinone in Coppa Italia, è uscito al 45’ della vittoria per 4-1 a causa di un risentimento al retto femorale della coscia sinistra ed è rimasto a riposo: appare molto complesso un suo recupero. Ancora in personalizzato in personalizzato Zito Luvumbo, Boris Radunović e Nicola Pintus, col portiere sicuramente out per sabato.

Nella seduta di oggi si sono allenati regolarmente in gruppo Yerry Mina, Adam Obert e Michael Folorunsho, che avevano saltato la partita di Coppa Italia per una gestione dei carichi di lavoro. Il Cagliari ha svolto l’allenamento diviso in due gruppi, funzionali alle attività da svolgere: i calciatori più impiegati nella gara di ieri sono stati impegnati in dei lavori di scarico tra palestra e campo. Per gli altri esercitazioni tecniche e dedicate al possesso. A chiudere la sessione una partita giocata su spazi ridotti.

