Questo pomeriggio, al locale Doppio Malto in viale Marconi a Cagliari, è andata in scena la presentazione del settore giovanile rossoblù per la stagione 2025-2026.

Circa 150 ragazzi delle squadre dall’Under 14 all’Under 18 (mancava solo la Primavera di Francesco Pisano), assieme a una cinquantina fra tecnici e dirigenti, si sono ritrovati per l’evento di avvio delle attività.

A parlare ai ragazzi il direttore generale Stefano Melis, il direttore sportivo del settore giovanile Pierluigi Carta (che ha appena rinnovato fino al 30 giugno 2029), il nuovo responsabile del settore giovanile Oscar Erriu e il consigliere d’amministrazione Nicola Riva, che si sono soffermati sui messaggi e i valori da trasmettere a chi fa parte del vivaio del Cagliari.

Nel video l’intervista al direttore sportivo del settore giovanile del Cagliari, Pierluigi Carta.

