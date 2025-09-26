Niente da fare per Zito Luvumbo e Gabriele Zappa: saltano Cagliari-Inter. L'attaccante e il difensore non figurano nell'elenco dei convocati di Fabio Pisacane per l'anticipo della quinta giornata di Serie A (domani ore 20.45): il primo, pur essendo tornato ieri parzialmente in gruppo, non ha recuperato dalla lesione distrattiva di basso grado degli adduttori della coscia destra riportata a inizio mese con l'Angola, mentre il secondo si è fermato martedì in Coppa Italia col Frosinone per una distrazione al retto femorale della coscia sinistra.

Rispetto alla gara di coppa tornano Michael Folorunsho, Yerry Mina e Adam Obert, che avevano saltato l'impegno di martedì per una gestione dei carichi di lavoro. Presente in lista il giovane Joseph Liteta, gli altri due assenti sono il difensore Nicola Pintus e il portiere Boris Radunović. Luvumbo tornerà ad allenarsi da martedì e punta la trasferta di Udine (domenica 5 ottobre ore 12.30), per Zappa se ne riparlerà dopo la sosta.

Questi i ventisei convocati di Pisacane per Cagliari-Inter.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Vincenzo Sarno;

Difensori: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Juan Rodríguez, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano, Joseph Liteta, Luca Mazzitelli, Matteo Prati, Marko Rog;

Attaccanti: Andrea Belotti, Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Leonardo Pavoletti.

© Riproduzione riservata