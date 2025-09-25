C'è anche Zito Luvumbo all'allenamento a porte aperte al Crai Sport Center di Assemini. Ritorno parzialmente in gruppo per l'attaccante, che si era infortunato a inizio settembre con l'Angola (lesione distrattiva di basso grado degli adduttori della coscia destra). Aumentano così le possibilità di vederlo quantomeno fra i convocati per Cagliari-Inter di sabato, l'anticipo della quinta giornata di Serie A (ore 20.45, arbitra Marco Piccinini della sezione di Forlì).

Buona la risposta del pubblico per la seduta aperta ai tifosi: circa 300 i presenti nella tribuna del campo 1, con l'apertura dei cancelli alle 15 e l'inizio dell'allenamento alle 16,15. Ancora assente Gabriele Zappa, tenuto a riposo per il secondo giorno consecutivo da Fabio Pisacane e dal suo staff dopo il fastidio muscolare (risentimento al retto femorale della coscia sinistra) che lo ha costretto al cambio al 45' della partita di Coppa Italia di martedì contro il Frosinone. Il fatto che non si sia ancora allenato fa sì che sia ormai da escludere la sua presenza per Cagliari-Inter.

Hanno proseguito il lavoro personalizzato Nicola Pintus e Boris Radunović, gli altri due infortunati del Cagliari. Domani, oltre alla rifinitura, Pisacane presenterà la partita in conferenza stampa alle 16 in sala stampa all'Unipol Domus.

