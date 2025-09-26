È la formazione più in forma del girone B, l'unica che ha mantenuto la porta inviolata nei campionati professionistici. L'imbattuto Ascoli non è certo l'avversario più comodo per tornare alla vittoria che manca da cinque turni, ma domani la Torres ha poca scelta. Si gioca al "Canni Sanna" con inizio alle 15 e l'apporto dei tifosi è indispensabile per colmare parte dei limiti dei rossoblù, dovuti sia alle assenze, sia ai pesanti errori commessi finora.

Il tecnico pazienza dovrà schierare il terzo portiere Marano, perché Zaccagno è ancora infortunato e Petriccione è stato squalificato dopo l'espulsione deleteria contro la Juventus Next Gen. Fermi pure il trequartista Mastinu, il difensore Stivanello, gli esterni Scheffer e Lattanzio. L'unico recupero è quello del difensore Antonelli, prezioso contro un attacco che nelle ultime tre gare ha realizzato 8 reti.

Tra gli ospiti occhio all'ex Guiebre: l'esterno di sinistra è stato tra i più determinanti nella conquista del terzo posto.

Probabile che il tecnico Pazienza proponga qualche modifica nell'undici iniziale. In pre-allarme oltre ad Antonelli anche Zecca, Carboni, Diakite, Giorico e Brentan, mentre Zambataro potrebbe debuttare nella ripresa.

© Riproduzione riservata