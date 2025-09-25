Cagliari-Inter, Piccinini l'arbitro per l'anticipo della quinta giornataUfficiali le designazioni per il big match di sabato all'Unipol Domus
Sarà Marco Piccinini l'arbitro di Cagliari-Inter, il big match dell'Unipol Domus sabato alle ore 20.45. Il fischietto della sezione di Forlì avrà come assistenti Vito Mastrodonato (sezione Molfetta) e Davide Moro (sezione Schio), con quarto ufficiale Luca Massimi (Termoli). Al Var designati Daniele Doveri (Roma 1) e come assistente Matteo Gariglio (Pinerolo).
Piccinini, che farà 42 anni il prossimo 29 settembre, ha diretto due partite in stagione: Sampdoria-Modena 0-2 in Serie B il 25 agosto e Como-Genoa 1-1 dieci giorni fa. Numeri negativi col Cagliari: l'unica vittoria è all'esordio, 2-1 contro il Chievo il 28 ottobre 2018, poi appena 2 pareggi (1-1 con l'Udinese il 20 dicembre 2020 e 2-2 con la Juventus il 19 aprile 2024, entrambi in casa) e per il resto 9 sconfitte (l'ultima il 16 marzo con la Roma, 1-0).
Queste tutte le designazioni per la quinta giornata di Serie A. Il cagliaritano Giuseppe Collu, martedì quarto ufficiale in Cagliari-Frosinone di Coppa Italia, designato per Parma-Torino lunedì alle 18.30.
Como-Cremonese sabato 27 settembre ore 15 - Marco Di Bello
Juventus-Atalanta sabato 27 settembre ore 18 - Simone Sozza
Sassuolo-Udinese domenica 28 settembre ore 12.30 - Daniele Perenzoni
Pisa-Fiorentina domenica 28 settembre ore 15 - Gianluca Manganiello
Roma-Verona domenica 28 settembre ore 15 - Ermanno Feliciani
Lecce-Bologna domenica 28 settembre ore 18 - Francesco Fourneau
Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45 - Daniele Chiffi
Parma-Torino lunedì 29 settembre ore 18.30 - Giuseppe Collu
Genoa-Lazio lunedì 29 settembre ore 20.45 - Giovanni Ayroldi