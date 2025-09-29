Settimana delicata quella che si è aperta oggi con la ripresa degli allenamenti. La Torres è favorita dal calendario perché gioca di nuovo in casa, sabato alle 14.30 contro la Sambenedettese, ma il terzultimo posto in classifica non dà la serenità ideale. I ragazzi di mister Pazienza, dopo attivazione e riscaldamento, hanno svolto un lavoro a campo ridotto con esercitazioni sul possesso palla.

Lavoro differenziato per il difensore Mario Mercadante (rimasto fuori contro l'Ascoli per affaticamento muscolare) e l'attaccante Antonino Musso che deve smaltire i postumi di una forte contusione all’anca. L'obiettivo è recuperarli entrambi per la sfida di sabato. Ha scontato la squalifica il portiere Petriccione che si giocherà la maglia titolare con Marano.

Il capitano Giuseppe Mastinu ha ripreso a lavorare sul campo e con il pallone. Il suo rientro in gruppo verrà valutato tra questo ed il prossimo fine settimana. Nella migliore delle ipotesi potrà tornare convocabile fra tre gare.

