La coppia d’attacco formata da Sebastiano e Andrea Belotti per cercare un altro risultato di spessore. È quella scelta da Fabio Pisacane per Cagliari-Inter di stasera, dopo che i due hanno fatto benissimo assieme a Lecce otto giorni fa. Nei rossoblù tanti cambi rispetto alla Coppa Italia, con il rientro di Michael Folorunsho, Yerry Mina e Adam Obert che avevano saltato la partita di martedì col Frosinone per una gestione dei carichi di lavoro.

Poi le sorprese. Gioca Zé Pedro al posto dell'infortunato Gabriele Zappa, e questo era preventivato, ma soprattutto va Alessandro Deiola a fare il play. Né Matteo Prati né Luca Mazzitelli: dovrebbe essere il centrocampista di San Gavino ad agire davanti alla difesa. Come interni Michel Adopo e Michael Folorunsho, gli esterni sono Adam Obert e Marco Palestra.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter: si gioca alle 20.45, l’arbitro è Marco Piccinini della sezione di Forlì. Su unionesarda.it il live del big match (attesi poco più di 16.000 spettatori, compresi 285 tifosi dell’Inter nel settore ospiti), su Radiolina pre e post partita condotto da Carlo Alberto Melis con radiocronaca in diretta dall’Unipol Domus di Lele Casini.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; S. Esposito, Belotti.

In panchina: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kılıçsoy, Gaetano, Juan Rodríguez, Prati, Felici, Rog, Di Pardo, Cavuoti, Liteta, Borrelli, Pavoletti.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Inter (3-5-2): J. Martínez; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; M. Thuram, Lautaro Martínez.

In panchina: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, Zieliński, Sučić, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Bisseck, Dimarco, Darmian, Palacios, F. P. Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

