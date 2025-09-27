Cagliari-Inter, le pagelle rossoblù: Felici prova a dare la scossa, Gaetano non incideRossoblù in grande difficoltà, soprattutto nel primo tempo
Il Cagliari perde 0-2 contro l'Inter nell'anticipo della quinta giornata di Serie A: nelle pagelle spiccano in pochi nei rossoblù.
Caprile 6
Nega il raddoppio a Thuram.
Zé Pedro 6
Esordio da titolare in Serie A, se la cava.
(dal 13' st Felici 6)
Ci prova con qualche spunto.
Mina 6
Mette in scena il duello contro Thuram.
Luperto 5,5
Qualche indecisione di troppo.
Palestra 5,5
Bene in fase offensiva, ma dietro concede troppo.
Adopo 5,5
Soffre in certe situazioni.
Deiola 5,5
Fa quello che può.
(dal 13' st Gaetano 5,5)
Non entra bene in partita.
Obert 5,5
Sovrastato da Lautaro Martínez sullo 0-1.
(dal 32' st Idrissi 6)
Salva sulla linea su Frattesi.
S. Esposito 5,5
Guarda da avversario il fratello segnare il primo gol in Serie A.
Folorunsho 6
Il palo gli nega la gioia dell'1-1.
(dal 32' st Borrelli 5,5)
Non riesce a incidere.
Belotti 5,5
C'è apprensione per l'infortunio.
(dal 44' pt Prati 5,5)
Qualche pallone di troppo perso.
Pisacane 6
Cagliari troppo in difficoltà nel primo tempo.