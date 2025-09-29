consumatori
29 settembre 2025 alle 11:31
“Conta fino a dieci”: acquisti online, il decalogo dell’Antitrust contro le truffeLe regole-consigli dell’autorità garante della concorrenza e del mercato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prima di acquistare un bene o un servizio “Conta fino a dieci”. Con questo gioco di parole l’autorità garante della concorrenza e del mercato mette a disposizione dei consumatori un decalogo con – appunto – dieci sintetiche regole per non cadere nelle trappole degli acquisti online.
L’avviso è: «Segui i nostri consigli per stare alla larga dai siti truffa e comprare in sicurezza».
- Diffida di sconti eccessivi e di offerte di prodotti a prezzi irrisori o in omaggio.
- Controlla le caratteristiche del prodotto dal sito del produttore o attraverso il confronto con siti noti e conosciuti.
- Poni particolare attenzione ad acquisti che devono essere effettuati direttamente attraverso social media: è preferibile effettuare acquisti su siti di venditori che utilizzano procedure certificate.
- Analizza con attenzione assonanze sospette con altri siti Potresti imbatterti in “siti truffa” che, con piccole differenze, imitano quelli ufficiali di brand appartenenti a operatori rinomati.
- Verifica che la homepage del sito contenga le principali informazioni del venditore (denominazione, indirizzo fisico, partita iva, contatti) e le condizioni generali di vendita. In caso di dubbi o incongruenze, contatta il venditore. Non procedere ad acquisti nel caso in cui tali elementi non siano presenti.
- Cerca commenti relativi al sito in cui intendi effettuare un acquisto attraverso motori di ricerca, portali di referenze o associazioni di consumatori.
- Esamina con attenzione la correttezza linguistica dei testi pubblicati sul sito: frasi sgrammaticate o incoerenti possono costituire indizi che si tratta di un sito truffa.
- Esamina con attenzione le procedure previste per effettuare il reso/recesso (esistenza del modulo, spese di restituzione, tempi di rimborso) e se viene indicato che il costo del reso (magari in Paesi lontani) è a carico del consumatore, come spesso accade.
- Accerta l’esistenza della garanzia legale di conformità (di 2 anni per prodotti nuovi) e il suo contenuto. Controlla che l’operatore disponga di un servizio di assistenza post-vendita.
- Non acquistare dai siti che richiedano pagamento solo tramite bonifico, senza consentire in concreto il pagamento tramite carta di credito o altri sistemi di pagamento tracciati.
(Unioneonline/E.Fr)
© Riproduzione riservata